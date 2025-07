Chiesa-Napoli, Sky: ipotesi da non scartare, ma per ora nessuna conferma

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato dal ritiro di Dimaro-Folgarida Massimo Ugolini ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Stiamo raccontando di una trattativa di fatto conclusa per Milinkovic-Savic. E' ovvio che il Napoli deve trovare un'alternativa a Noa Lang, il tassello che deve coprire, nel minor tempo possibile, il direttore Giovanni Manna di concerto con Antonio Conte.

Tanti profili sotto osservazione, si era parlato anche di un possibile interessere per Federico Chiesa, che in questo momento non trova conferma, ma non da scartare del tutto. Sul gong del mercato potrà chiudere il discorso relativo a Fabio Miretti e anche ad un esterno basso di destra da mettere in alternativa a Giovanni Di Lorenzo, siamo parlando dell'esterno del Siviglia Juanlu Sanchez, che è un prospetto che il Napoli sta seguendo con grandissima attenzione".