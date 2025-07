Sgarbi ai saluti: l'attaccante lascerà Napoli e ci pensano tre club

vedi letture

Lorenzo Sgarbi, attaccante di prorietà del Napoli reduce dall'esperienza alla Juve Stabia, è al centro dell’interesse di diversi club di Serie B. Secondo quanto riportato da TuttoC, il classe 2001 sarebbe finito nel mirino di Frosinone, Bari e Benevento, pronti a contenderselo in vista della nuova stagione. Anche Sgarbi come tanti appartiene al folto elenco di giocatori in uscita.

Ecco nel dettaglio l'elenco dei partenti in casa Napoli: Mazzocchi, Hasa, Simeone, Folorunsho, Ngonge, Zanoli, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira, Vergara. A loro altri giovani reduci da vari prestiti. Insomma, tanto lavoro anche in uscita per il ds Manna.