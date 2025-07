Ndoye-Napoli, Sky: si aspetta risposta del Bologna, intanto non si esclude permanenza di Zanoli

Dan Ndoye è l'obiettivo numero uno del Napoli per completare il pacchetto degli esterni offensivi. Nelle ultime ore il club di De Laurentiis ha presentato un'altra offerta al Bologna da 40 milioni di euro complessivi, divisi da 9mln di prestito oneroso, 26 di obbligo di riscatto e 5mln di bonus. Il Bologna non ha ancora risposto, ma la sensazione è che non possano bastare neanche in questo caso. Il club rossoblù vuole più di 40mln non con questa suddivisione. Si è parlato anche della possibilità che nell'affare possa rientare il cartellino di Alessandro Zanoli.

In queste ultme ore si registra anche l'inserimento per Zanoli anche della Fiorentina, il Napoli sta valutarlo anche di tenerlo in rosa, potrebbe essere lui il vice-Di Lorenzo se non dovesse essere trovato l'accordo col Siviglia per Juanlu Sanchez. Il problema principale della trattativa del Napoli per Ndoye è la Premier League, col Nottingham Forest che andato convinto sul gioatore. Ha preso contatti con l'entourage del calciatore, una prima offerta è stata rifiutata dal Bologna, ma la sensazione è che il club inglese non voglia mollare e possa tornare presto all'assalto per l'esterno svizzero. A riferirlo è Sky Sport.