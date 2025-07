Frattesi via? Piace ad Atletico e Man United: l'Inter fissa il prezzo

L’addio di Davide Frattesi all’Inter sembrava ormai certo: già a gennaio si era vicini a una cessione, ma i nerazzurri avevano scelto di non cederlo per non rafforzare rivali dirette come il Napoli. Tuttavia, il cambio in panchina con l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Cristian Chivu potrebbe cambiare radicalmente gli scenari per il centrocampista ex Sassuolo. Frattesi è ora in attesa di conoscere quale sarà il suo ruolo tecnico nel nuovo progetto e se potrà finalmente trovare maggiore continuità.

Nel frattempo, le sirene di mercato dall’estero restano forti: secondo Tuttosport, Atletico Madrid e Manchester United hanno mostrato interesse concreto per il giocatore, che piace per dinamismo e inserimenti offensivi. L’Inter, però, non intende fare sconti e ha fissato il prezzo per un’eventuale cessione a non meno di 35 milioni di euro. La prossima settimana sarà decisiva per chiarire le idee sia della società sia del giocatore: se Chivu non dovesse garantirgli un ruolo centrale, Frattesi potrebbe davvero salutare Milano per una nuova avventura in Liga o Premier League.