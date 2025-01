Garnacho, si tratta: United spara alto ma deve cedere, contatti con gli agenti

Alejandro Garnacho è il primo obiettivo del Napoli per la sostituzione di Kvaratskhelia, diretto al PSG. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli ha pronti 50 milioni di euro per il calciatore tra base fissa e bonus.

Lo United però chiede 60 milioni di sterline, oltre 70 milioni di euro, ma vuole monetizzare e dunque la trattativa va avanti. Intanto il ds del Napoli Giovanni Manna ha già incontrato gli agenti del giocatore a Barcellona e continuerà a trattare per l’arrivo del forte argentino alla corte di Conte.