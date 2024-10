Gazzetta - Conte tiene d'occhio Bonny del Parma: altre due big su di lui

Bonny, tre gol in campionato di cui uno su rigore al Maradona a fine agosto, attaccante rivelazione del Parma, piace al Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il club azzurro lo segue, Conte lo tiene d'occhio, così come Juve e Milan che seguono il francese. Nonostante le difficoltà del Parma, Bonny sta facendo la differenza, soprattutto per l'ultima rete realizzata di tacco contro il Como.