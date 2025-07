Lookman, ds Inter conferma: "Abbiamo fatto un'offerta. Con Atalanta bel rapporto ma..."

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, intervenuto a margine del Gala Dinner Benefico "United", ha parlato della trattativa dei nerazzurri per Ademola Lookman: "Non c'è un piano particolare, posso confermare che abbiamo manifestato le nostre intenzioni all'Atalanta. Lookman ha un contratto con un'altra società, che giustamente fa le proprie valutazioni.

Noi abbiamo detto all'Atalanta quello che dovevamo dirle, abbiamo un ottimo rapporto, ora siamo lì ad aspettare sperando che la nostra offerta possa essere presa in considerazione. È evidente che abbiamo una preferenza verso questo calciatore, nel rispetto anche dei tempi. Non vogliamo portare avanti alcuna trattativa infinita, ma consegnare all'allenatore il prima possibile i giocatori che ha in testa. Tornando a Lookman, il giocatore ha aperto all'Inter, ma noi cercheremo di fare le cose nel modo più corretto possibile visto che l'Atalanta è anche un club amico".