Cds - A Conte piace molto Gyökeres, ma ha una valutazione choc: la cifra

GIOVANILI UNDER13, AZZURRINI VICE CAMPIONI D'ITALIA! ALLE FINAL FOUR DIETRO SOLO ALL'INTER Gli azzurrini hanno affrontato in mini torneo, con formula all’italiana, Inter, Genoa e Parma. Gli azzurrini hanno affrontato in mini torneo, con formula all’italiana, Inter, Genoa e Parma. SERIE A LA ROMA INSIDIA IL NAPOLI SU DUE ATTACCANTI: INCONTRO PER CHIESA E NON SOLO Nei prossimi giorni il nuovo direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi, incontrerà Fali Ramadani, agente fra gli altri di Federico Chiesa. L'occasione è ghiotta per parlare non solo del figlio d'arte, ma anche dei tanti giocatori... Nei prossimi giorni il nuovo direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi, incontrerà Fali Ramadani, agente fra gli altri di Federico Chiesa. L'occasione è ghiotta per parlare non solo del figlio d'arte, ma anche dei tanti giocatori...