Cds - Napoli su Zappacosta con Raspadori da Gasp: ha già lavorato con Conte al Chelsea

Come scrive il Corriere dello Sport, l’Atalanta ha messo gli occhi su Giacomo Raspadori: il ds Manna resta in attesa e si valuta l’ipotesi di inserire nell’eventuale trattativa - non ancora sviluppata - Davide Zappacosta. Un esterno destro: ruolo che il Napoli sta provando a rinforzare ancora. E anche un giocatore che Conte conosce bene: è stato suo allievo al Chelsea, stagione 2017-2018. Si vedrà, anche perché Jack ha un valore notevole e ovviamente la Dea dovrebbe aggiungere cash: fu acquistato dal Sassuolo nell’estate 2022 per 35 milioni di euro.