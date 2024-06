Cds - Natan via solo a titolo definitivo: ADL fissa il prezzo

Il reparto arretrato del Napoli verrà profondamente rinnovato e la conferma arriva anche dalla lista dei partenti

Il reparto arretrato del Napoli verrà profondamente rinnovato e la conferma arriva anche dalla lista dei partenti. Tra questi, c’è anche Natan per il quale si sono interessate diverse società italiane e brasiliane. Ma in questa fase il Napoli non cambia idea: per il centrale 23enne, valutato sui 10 milioni di euro, verranno considerate solo offerte a titolo definitivo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.