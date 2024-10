CdS ribadisce: ADL ha rifiutato 210mln dal PSG per Kvara e Osimhen!

vedi letture

Il Napoli è stato il club che in Italia ha speso più di tutti. Ciononostante è riuscito a dire di no a offerte anche importanti per i suoi calciatori migliori, ossia Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. A ribadirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Soltanto qualche mese fa, all’inizio di un’estate in cui il Napoli ha investito 147,5 milioni di euro esclusi i bonus, De Laurentiis ha rifiutato un’offerta del Psg da 210 milioni per Kvara e Osi".