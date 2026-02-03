Retroscena Vergara: per il Napoli é incedibile! Rifiutata offerta dall’estero: la cifra

Nel momento più delicato della stagione, il Napoli si aggrappa al talento e alla personalità di Antonio Vergara. Il trequartista di Frattaminore si è preso la scena con prestazioni sempre più convincenti, dimostrando di essere pienamente all’altezza dell’undici campione d’Italia. Nelle ultime due gare ha inciso in modo decisivo: prima la magia contro il Chelsea in Champions League, poi la rete che ha sbloccato la sfida con la Fiorentina e l’assist per il raddoppio di Gutierrez.

Prestazioni che non sono passate inosservate nemmeno all’estero. Stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, un club inglese ha provato a strapparlo al Napoli con un’offerta da 20 milioni di euro, ricevendo però un rifiuto netto. Per il club azzurro Vergara è incedibile, un punto fermo su cui costruire presente e futuro.