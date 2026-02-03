Retroscena Vergara: per il Napoli é incedibile! Rifiutata offerta dall’estero: la cifra
Nel momento più delicato della stagione, il Napoli si aggrappa al talento e alla personalità di Antonio Vergara. Il trequartista di Frattaminore si è preso la scena con prestazioni sempre più convincenti, dimostrando di essere pienamente all’altezza dell’undici campione d’Italia. Nelle ultime due gare ha inciso in modo decisivo: prima la magia contro il Chelsea in Champions League, poi la rete che ha sbloccato la sfida con la Fiorentina e l’assist per il raddoppio di Gutierrez.
Prestazioni che non sono passate inosservate nemmeno all’estero. Stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, un club inglese ha provato a strapparlo al Napoli con un’offerta da 20 milioni di euro, ricevendo però un rifiuto netto. Per il club azzurro Vergara è incedibile, un punto fermo su cui costruire presente e futuro.
🚨 Excl. - #Napoli have turned down in the last hours a bid of €20M from a foreign club for Antonio #Vergara, but Napoli have considered him non-transferable. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 2, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro