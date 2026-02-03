Calciomercato Napoli, 5,5 per Tmw: “Scommessa Alisson e con Giovane rischio Ngonge 2.0”

Alisson Santos e Giovane. Questi i due volti nuovi del club azzurro dopo gennaio. Voto 5,5 al mercato del Napoli secondo Lorenzo Di Benedetto, vicedirettore di TuttoMercatoWeb.com: “Il saldo ha inevitabilmente inciso come non mai. La scelta relativa a Giovane è però un rischio. Il timore, vista la somiglianza dell'operazione e la provenienza del calciatore, è che si possa ripetere uno Ngonge 2.0. Allison Santos è una scommessa. Conte avrà il compito di tirare fuori il meglio da una rosa ridotta ai minimi termini”.