Dazn - Hermoso, l'Inter sorpassa il Napoli: già si parla di clausole con l'agente

Come scrive Orazio Accomando, giornalista di Dazn, esperto di mercato, al momento nerazzurri avanti per Mario Hermoso, difensore spagnolo a parametro zero, anni 29, che piace anche al Napoli: "Inter, contatti costanti con entourage Hermoso per discutere di clausole e commissioni. Al momento nerazzurri avanti al Napoli".