Dazn - Napoli su Omorodion: l'attaccante è in uscita dall'Atletico Madrid

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, esperto di mercato, fa sapere sui social che il Rennes insiste per Samu Omorodion.

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, esperto di mercato, fa sapere sui social che il Rennes insiste per Samu Omorodion. Sul giocatore dell'Atletico Madrid a quanto pare c'è anche il Napoli, già da diverse settimane, ma in Italia l'attaccante piace anche a Roma e Milan.

Ora, però, stando a quanto riportato dal collega, in pole position c'è il Rennes. Il nuovo direttore sportivo Frederic Massare ha individuato in lui il centravanti ideale per la squadra francese, ma resta da capire la volontà dei Colchoneros.