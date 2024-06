Gazzetta - Conte ci mette la faccia: previsto incontro con Giuffredi

Antonio Conte, nuovo tecnico del Napoli, ha due priorità: confermare Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo

Antonio Conte, nuovo tecnico del Napoli, ha due priorità: confermare Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo. Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport per il georgiano sono partiti i colloqui per riaprire la questione rinnovo, mentre per il capitano la situazione è decisamente più complicata.

L'agente del terzino ha ribadito più volte la volontà del suo assistito di cambiare squadra, con il Napoli che ha anche fatto un comunicato ufficiale per ribadire che il giocatore ha un lungo contratto con gli azzurri. Conte ha voglia di prendere in mano la situazione e cominciare il lavoro di riavvicinamento tra società e capitano. Ci metterà la faccia lui, in un incontro che avverrà all’inizio della prossima settimana con l’agente, perché Giovanni ora deve pensare solo all’Europeo con l'Italia.