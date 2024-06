Gazzetta - Javi Guerra in pole per la mediana, Manna prepara due alternative

Il nome che piace di più per la mediana è Javi Guerra. Manna prepara due alternative: Khephren Thuram e Alexander Prass

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Continuano i movimenti per quanto riguarda il mercato del Napoli. La società azzurra dopo aver ufficializzato Antonio Conte si sta attivando per rinforzare l'organico a sua disposizione: il nome che piace di più per il centrocampo è quello di Javi Guerra del Valencia. Il cartellino del classe 2003 è valutato intorno ai 25 milioni di euro e su di lui c'è l'interesse di Barcellona e Manchester United. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il suo agente e la dirigenza del Valencia, per discutere del suo trasferimento.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nuovo ds Giovanni Manna non vuole farsi cogliere impreparato in caso non dovesse riuscire ad affondare il colpo sul centrocampista spagnolo. Così sul suo taccuino sono già pronte due alternative: la prima è il classe 2001 Khephren Thuram, di proprietà del Nizza. L'altra porta il nome di Alexander Prass, 23enne in forza allo Sturm Graz che quest'anno ha registrato numeri da capogiro: otto gol e quattro assist in 38 presenze nonostante la posizione in campo non molto offensiva.