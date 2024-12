Gazzetta - Raspadori ora è un caso: ci sono Roma e Juve, il Napoli aprirà al prestito?

vedi letture

Raspadori diventa un caso, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando di "un’altra occasione persa", dall'attaccante del Napoli in Coppa Italia contro la Lazio in cui non ha inciso e non è riuscito a sfruttare l'occasione per essere protagonista e scalare le gerarchie che "ora lo vedono in fondo al gruppo e senza possibilità di sfruttare una coppa per mettersi in mostra. Jack ha deluso ancora all’Olimpico, ostaggio di caratteristiche tecniche che mal si sposano con vestito tattico del nuovo Napoli"

Ora il rischio è di restare a guardare e accontentarsi delle briciole, a meno di offerte a gennaio: "Jack ha bisogno di spazio e fiducia, anche per non perdere il treno Nazionale. La Roma lo accoglierebbe volentieri, così come la Juve. Ma il Napoli non ha mai aperto all’ipotesi prestito fin qui. Chissà che le cose non possano cambiare ora che è rimasto soltanto il campionato da giocare. Ora è tempo di ragionamenti seri. Per non perdere altro tempo. A Napoli o altrove, Jack deve ritrovare fiducia".