KK - Buongiorno troppo complicato: il Napoli si fionda su Theate, ora è in pole

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è già al lavoro in vista della prossima stagione. Il primo tassello è stato Giovanni Manna, il secondo sarà Antonio Conte e subito dopo anche il mercato entrerà nel vivo. I primi nomi, però, sono già venuti fuori. In difesa piace Alessandro Buongiorno del Torino, ma l'operazione - riferisce Radio Kiss Kiss Napoli - è di complicata riuscita.

Per questo, stando a quanto raccontato dall'emittente radiofonica, il club azzurro si sarebbe fiondato su Arthur Theate, ex Bologna, oggi al Rennes. Il difensore belga è adesso il nome in pole per potenziare il reparto arretrato azzurro e potrebbe essere - specifica Valter De Maggio durante 'Radio Goal' - il primo rinforzo targato Conte.