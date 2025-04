Sirene inglesi per Osimhen: due big di Premier avrebbero già presentato un’offerta

vedi letture

Sirene inglesi per Victor Osimhen. Secondo il portale Taktik Mania, il Manchester United e l'Arsenal avrebbero già fatto un'offerta ufficiale per acquistare l'attaccante attualmente in prestito al Galatasaray Il 25enne nigeriano sta brillando in Super Lig turca da quando è arrivato a Istanbul e la sua straordinaria continuità sotto rete (28 reti in 32 partite giocate) ha attirato l'attenzione di due delle squadre più importanti della Premier League.

La concorrenza per il suo ingaggio è accesa, poiché sia il Manchester United che l'Arsenal sono alla ricerca di un attaccante per rinforzare il rispettivo reparto offensivo. Il Manchester United, in particolare, cerca un centravanti che possa affiancare i suoi giocatori di punta e aggiungere più gol alla squadra di Amorim, mentre l'Arsenal, dopo una stagione di successo, vuole aggiungere più profondità e opzioni al suo attacco per affrontare le sfide della prossima stagione, specialmente con il ritorno in Champions League.

Tra pochi mesi, quindi, sarà tempo della resa dei conti tra Osimhen e il Napoli. La situazione, però, è davvero semplice: il centravanti, nel suo contratto con il ckub partenopeo, ha una clausola di risoluzione del valore di 75 milioni valida esclusivamente per l'estero. Chiunque verrà con quella cifra, quindi, potrà portarlo a casa.