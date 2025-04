Stop Inter, Biasin: “Nessuna tragedia! Se ci provi su tutti i fronti, devi accettare il rischio”

L’Inter si ferma al Tardini e il Napoli di Antonio Conte sorride, perchè lunedì in caso di vittoria a Bologna potrà farsi sotto a meno uno in classifica. In vantaggio di due gol, i nerazzurri si fanno riprendere nel secondo tempo dal Parma, che inchioda sul 2-2 il match.

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero e giornalista di fede interista, si esprime così su X: “Hanno pareggiato Inter, Arsenal, Barcellona. Ha perso il Real. Se ci provi su tutti i fronti, devi accettare il rischio: ogni tanto inciampi e magari alla fine non vinci nulla. Riuscire ad accettarlo è un buon modo per non trasformare qualunque “non vittoria” in una tragedia”.