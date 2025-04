Comuzzo non gioca più, ma gli interessi non mancano: tutte le big di Premier su di lui

Non è più una novità, su Pietro Comuzzo si sono posati gli occhi dei principali club italiani. Nel mercato invernale il Napoli era arrivato ad offrire ben 35 milioni di euro per accaparrarsi il suo cartellino, rimasto nelle mani dei viola per volontà di Rocco Commisso che ha rifiutato ogni tipo di trattativa, dando luogo anche all'inizio dei dialoghi, tra l'entourage del difensore e la società viola, per trovare a un'intesa e rinnovare il contratto.

Intanto però, nonostante il pochissimo spazio negli ultimi mesi, non si placano i rumors di mercato, col classe 2005 attenzionato non solo dalle big italiane ma anche nel resto d'Europa. Lo scrive oggi La Nazione, dove si legge che Comuzzo piace molto al Manchester United, tanto che alcuni osservatori del club lo avrebbero già visionato varie volte. Oltre ai Red Devils, riferiscono dall'Inghilterra, ci sarebbero anche Tottenham, Newcastle, Chelsea e Arsenal, praticamente tutte le big della Premier che seguono scrupolosamente il rendimento del difensore di Palladino.