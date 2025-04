Entro il 30 aprile lo studio sul 3° anello, la strategia: più posti per giocare durante i lavori

Entro il 30 aprile, il Comune di Napoli perfezionerà lo studio sul terzo anello a cui stanno lavorando i tecnici dell’assessorato alle Infrastrutture diretto da Edoardo Cosenza. Lo scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, raccontando che lo studio è finalizzato a capire come, e se è possibile, recuperare il terzo anello, portando così i posti a sedere dagli attuali 54.700 a oltre 62mila. Il dossier è nelle mani dell’assessore Cosenza, ingegnere, docente di Tecnica delle costruzioni che proprio ieri ha pubblicato sul suo profilo Facebook le foto dei sopralluoghi nell’impianto.

A fine aprile l’amministrazione comunale fornirà al Napoli una diagnosi puntuale sul terzo anello, che è chiuso perché il saltellamento dei tifosi generava vibrazioni ai palazzi circostanti. Ma Cosenza ha precisato che "una cosa sono le vibrazioni, seppur fastidiose, e un’altra il pericolo, di cui in questi anni di chiusura non s’è mai fatta menzione". Il Comune fornirà dunque a De Laurentiis una valutazione sulla riapertura del terzo anello che servirebbe a recuperare un bel po’ di posti per i lavori di allungamento del secondo anello verso la pista di atletica. Così il Napoli potrebbe continuare a giocare al Maradona, senza migrare altrove, con i lavori di 'allungamento' degli spalti che si farebbero a step. Il tutto, però, con il terzo anello magari a regìme, così da non generare un minori introito per il club.