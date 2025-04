Da Milano - Zanoli, il Genoa vuole tenerlo ma cercherà uno sconto dal Napoli

Alessandro Zanoli, laterale in prestito dal Napoli al Genoa decisivo nel match vinto ieri dai rossoblù contro l'Udinese, sarà molto probabilmente riscattato dal Grifone a fine stagione.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X che il club rossoblù vorrebbe uno sconto dal Napoli: "Il Genoa vuole tenere Alessandro Zanoli . I rossoblù hanno un'opzione per acquistare (7mln di euro) dal Napoli per ingaggiare il terzino a titolo definitivo, ma cercheranno di ottenere uno sconto sul prezzo. Pronto per lui un contratto fino al 2029".

#Genoa want to keep Alessandro #Zanoli. Rossoblù have an option to buy (€7M) from #Napoli to sign the fullback on a permanent deal, but they will try to get a discount on the price. Ready for him a contract until 2029. #transfers