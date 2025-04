Come sta Spinazzola? Le ultime sul recupero verso la sfida di Bologna

Salvo novità, a Bologna ci saranno tutti e dovrebbe farcela anche Spinazzola, l’unico che non è ancora rientrato del tutto dal fastidio che l’ha tenuto fuori contro il Milan. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, raccontando che c’è ottimismo: il laterale dovrebbe essere disponibile per la trasferta di Bologna ma è necessario che negli ultimi due allenamenti assicuri stabilità sulle sue condizioni fisiche.

Allungherà le scelte in panchina perché il titolare in ogni caso sarà Olivera, pronto al duello con Orsolini, uno dei giocatori più in forma del campionato e cannoniere della squadra di Italiano con 13 gol stagionali (11 in campionato), persino più gol di Castro che ieri è rientrato in gruppo e probabilmente riuscirà a tornare in campo lunedì contro il Napoli dopo aver saltato le ultime due partite (per squalifica col Venezia e poi per infortunio contro l'Empoli).