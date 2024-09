KK - Non solo Meret: l'agente Pastorello è a Napoli per la firma di un altro calciatore

Marcello Calvano, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Ieri in mixed zone ho incontrato Meret e l’ho trovato sereno e m’ha fatto capire che dopo la sosta ritornerà a disposizione della squadra. Si è parlato del volto di Kvaratskhelia al momento della sostituzione, ma nel sottopassaggio l’ho incrociato ed era molto sorridente e sereno. Il collega della RAI gli ha chiesto ‘Posso farti qualche domanda in italiano? Lo stai imparando?’ e lui ha risposto ‘Sì, lo sto imparando, ma per stasera meglio di no’.

Pastorello a Napoli? Sì, ieri era al Maradona per far firmare il primo contratto da professionista a Vincenzo Prisco che gioca nelle giovanili del Napoli. Prisco si sta mettendo in mostra nell’Under 17 del Napoli ed è stato anche convocato in nazionale”.