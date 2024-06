Mediaset - Nessuna offerta per Osimhen: ADL spera in una chiamata del PSG

Victor Osimhen è da tempo in uscita dal Napoli, ma al momento latitano offerte che si avvicinano a quota 130 milioni di euro

Lo scrive il portale SportMediaset: “Il nigeriano non vuole trasferirsi in Arabia, e dalla Premier League nessun club ha bussato alle porte dell'agente Calenda. Tra le big europee nemmeno il Psg si è fatto avanti concretamente dopo un iniziale corteggiamento: De Laurentiis spera in una chiamata da parte di Al-Khelaifi per aprire la trattativa”.