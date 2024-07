Mediaset - Osimhen lavorerà a Castel di Sangro in attesa del Psg

Victor Osimhen lascerà il Napoli, ma non così velocemente. L'attaccante nigeriano da tempo considera chiusa la propria avventura al Napoli e in questa sessione lascerà il club azzurro. Prima, però, deve arrivare l'offerta giusta, che ancora non è stata recapitata a De Laurentiis. Nonostante sia un "separato in casa", Osimhen partirà insieme ai compagni per il ritiro di Castel Di Sangro in attesa di ulteriori sviluppi della trattativa con il PSG. Lo scrive Sportmediaset.