Rai, Paganini: "Il Napoli ha fatto un sondaggio per Holm"

© foto di Federico De Luca

A parlare di mercato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Rai Paolo Paganini.

Chiesa, futuro incerto. Si parla di decisione dopo l'Europeo:

"Le trattative ci sono sempre. Un giocatore come Chiesa speriamo sia un protagonista e deve essere concentrato solo su questo, ma è normale che uno pensi al suo futuro, che potrebbe non essere ancora alla Juventus. La Juve l'ha pagato, quindi il sacrificio che farà deve essere ponderato. In Italia oltre al Napoli c'è la Roma, ma anche la Juve credo aspetti un'offerta più dalla Premier, perché sa che così può monetizzare".

Pastorello dice che con Conte tutti vogliono rimanere ora. E Di Lorenzo?

"L'effetto Conte ha portato da zero possibilità che rimanga al 30%. Ma il 70% è che vada alla Juve. Giuntoli lo conosce molto bene e la trattativa non è nata 15 giorni fa, è molto avviata. La prima squadra che si era affacciata era l'Inter, ma graize a Giuntoli si è spostata sulla Juventus la questione".

Mercato Napoli?

"C'è stato un sondaggio per Holm, non riscattato dall'Atalanta".

Napoli l'anti-Inter per il prossimo anno?

"A oggi dico Atalanta se non vende i pezzi pregiati, però è vero che Conte ha solo un obiettivo, il campionato. Lukaku è il pallino di Conte, se parte Osimhen è lui l'obiettivo".

Novità su Zirkzee?

"Un altro problema è capire se il Bayern lo prende o no, perché ha il diritto di prelazione. Il discorso commissioni è un bell'ostacolo ma conterà molto la volontà dei giocatore e alla fine un accordo si troverà".