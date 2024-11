Podcast Rai, Paganini: "Su Zirkzee c'è anche il Napoli! La Juve lo vuole in prestito..."

Il giornalista Paolo Paganini è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del giorno.

Fagioli e Danilo con le valigie pronte in casa Juventus?

"Io monitorerei anche la questione Vlahovic ma per giugno, viste le ultime dichiarazioni che non sono state gradite. Il discorso di Danilo è più per giugno, quando andrà in scadenza di contratto. Su Fagioli si sta vedendo la situazione, si sta piazzando prima Arthur che è fuori rosa. Fagioli si parla di prestito per gennaio, ma la Juve sta aspettando di vedere anche la questione infortuni. La partenza di Fagioli potrebbe aprire la possibilità di un arrivo di Frendrup a gennaio. Perché c'è un buon rapporto con il Genoa".

Motta quindi indispettito dalle parole di Vlahovic?

"Ho visto come si è comportato allo Spezia con Nzola, che era un giocatore importante. A Bologna ha messo in disparte Arnautovic. Non è una questione di personalità, ma lui vuole uno che dia anima e corpo. Se ci fosse stato Milik abile e arruolato, non è escluso che fosse il polacco il titolare. Non è permaloso Motta, ma predilige il gruppo al singolo".

Che operazione sarebbe quella Zirkzee-Juve a gennaio?

"Intanto dobbiamo dire che su Zirkzee c'è anche il Napoli, che si sta muovendo a 360 gradi. Zirkzee sarebbe un'operazione con prestito secco, con la possibilità di trattare una cessione a giugno e questo implicherebbe il sacrificio di Vlahovic. Hanno provato a rinnovare con lui ma c'è distanza e anche freddezza tra le parti. Ci sono anche altre piste ma con Zirkzee eviteresti problemi di ambientamento".