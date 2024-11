Rai, Venerato: “A gennaio il Napoli cercherà un prestito. Su Raspadori e Simeone..."

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle possibili operazioni del Napoli a gennaio: “Il Napoli cercherà di prendere in prestito qualche difensore centrale dall’estero, come la Juventus non può spendere 30mln per una riserva. Se riuscirà a dismettere qualche altro giocatore potrebbe inventarsi qualche altra operazione. Per gennaio ci aspettiamo solo operazioni intelligenti da parte del Napoli.

Le possibili uscite di Raspadori e Simeone? Tutto è rimandato in estate. Raspadori alla Juve? Non credo che il Napoli dia un suo giocatore ad una concorrente.

Osimhen? Chi potrebbe essere ceduto è il nigeriano, desiderio dei club di Premier. A gennaio Osimhen ha una clausola di 81mln, anche se credo che resterà in Turchia.

Dorgu? A Conte piace, ma non è un obiettivo immediato per gennaio”.