Repubblica - Berardi è il colpo a effetto di Manna per l'attacco

Il Napoli riflette sul mercato in entrata soprattutto in attacco. Con Lindstrom ormai diretto all'Everton, ecco spuntare la pista Domenico Berardi, nome a effetto secondo Repubblica.

Un giocatore che piace da tempo al club azzurro. Berardi, 30 anni ad agosto, 142 gol con il Sassuolo, ha terminato l'ultimo campionato a inizio marzo dopo la lesione completa del tendine d'Achille della gamba destra. Da tempo si allena in campo per rientrare al più presto. Col Sassuolo ha un contratto in scadenza nel 2027.