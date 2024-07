Lindstrom ha completato le visite con l’Everton: tutto pronto per firma e annuncio

Jesper Lindstrøm ha completato i test medici all'Everton e ora è pronto a firmare il contratto con i toffees. Ad annunciarlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

Il Napoli ha ceduto il calciatore danese al club di Liverpool in prestito oneroso con diritto di riscatto. La società del presidente De Laurentiis incassa subito tre milioni di euro per la cessione a titolo temporaneo e poi, dovessero i toffees riscattarlo a fine stagione, altri ulteriori 22 milioni di euro per una operazione complessiva da 25 milioni di euro.

✍ Jesper Lindstrøm has completed merical tests at Everton and he’s now set to sign the contract to join from Napoli. pic.twitter.com/b1GXBAzO6w