Berardi piace al posto di Lindstrom: il Napoli riflette sulle sue condizioni

Lindstrom va all’Everton, affare da 25 milioni, 3 di prestito e 22 per il diritto di riscatto. De Laurentiis fa cassa anche con Ostigard, che ha accettato il Rennes: il Napoli aspetta un assegno da 7 milioni. Se al posto del danese si valutano David Neres del Benfica e Mimmo Berardi del Sassuolo, condizioni fisiche permettendo, in difesa non ci saranno nuovi innesti. Il club, ieri, con una nota ha fatto sapere che Mario Hermoso, svincolato, non interessa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Berardi, 30 anni ad agosto, 142 gol con il Sassuolo, ha terminato l'ultimo campionato a inizio marzo dopo la lesione completa del tendine d'Achille della gamba destra. Da tempo si allena in campo per rientrare al più presto. Col Sassuolo ha un contratto in scadenza nel 2027.