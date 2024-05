Repubblica - Buongiorno, Cairo fissa il prezzo: in settimana call col Napoli

Alessandro Buongiorno sembra essere l'obiettivo principale per la difesa del Napoli.

Alessandro Buongiorno sembra essere l'obiettivo principale per la difesa del Napoli. Le ultime sul centrale del Torino le riferisce l'edizione online di Repubblica.

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha fissato il prezzo per Buongiorno: 40 milioni di euro. In settimana è previsto un summit telefonico tra i due club per iniziare la trattativa. La cifra richiesta dal club granata viene ritenuta alta, ma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il nuovo ds Giovanni Manna proveranno ad accontentare la richiesta di Conte. Milan permettendo.