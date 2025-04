Repubblica - Conte ne apprezza due doti: il destino di Juan Jesus è cambiato in pochi mesi

Domani toccherà a Juan Jesus scendere in campo al posto dell'infortunio Alessandro Buongiorno e l'edizione odierna de La Repubblica si sofferma così su di lui e in generale sulla difesa: "Il destino a Napoli di Juan Jesus è cambiato in pochi mesi: sembrava sul punto di andare via, ma poi il campo ha raccontato un’altra storia. La società azzurra avrebbe sacrificato (e lo aveva fatto, salvo poi cambiare idea per i mancati arrivi di Danilo prima e di Comuzzo poi) Rafa Marin sul mercato e non Juan Jesus.



Lo spagnolo aveva anche trovato l’accordo con il Villarreal, ma poi è saltato tutto perché il Napoli non è riuscito ad acquistare un sostituto.

Juan Jesus, invece, è stato confermato da Antonio Conte ( l’allenatore ha apprezzato la sua applicazione quotidiana negli allenamenti e il suo ruolo all’interno dello spogliatoio) e dimostrerà tutto il suo valore fino al ritorno dal primo minuto di Alessandro Buongiorno".