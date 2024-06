Repubblica - Osimhen, attenzione all'Arabia: l'Al Ahli pronto a pagare la clausola

vedi letture

La soluzione che potrebbe prendere corpo è quella araba. L'Al Ahli era sul giocatore già la scorsa estate ed è fortemente interessato anche adesso.

Il mercato attorno a Victor Osimhen è ancora bloccato. La clausola frena tutti gli estimatori, dal Manchester United al Chelsea, fino al Paris Saint-Germain. Bisognerà attendere ancora un po' per capire dove sarà il futuro dell'attaccante nigeriano, il cui addio al Napoli pare essere scontato, come ha fatto capire anche Antonio Conte in conferenza.

La soluzione che potrebbe prendere corpo è quella araba. L'Al Ahli era sul giocatore già la scorsa estate ed è fortemente interessato anche adesso. Stando a quanto riferito da La Repubblica, la società saudita potrebbe anche accontentare il Napoli e pagare la clausola. Resta da capire, però, se l'ex Lille gradisce la destinazione. Intanto la prossima settimana - si legge - potrebbe essere decisiva.