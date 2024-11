Repubblica - Raspadori vuole rilanciarsi altrove: seguito da due big di A, ecco il prezzo

Stasera Giacomo Raspadori dovrebbe partire da titolare con la maglia della Nazionale, nell'ultima sfida della fase a gironi di Nations League contro la Francia. Al Napoli, invece, titolare non lo è praticamente mai. Ed è per questo che l'ex Sassuolo starebbe pensando di andar via e rilanciarsi altrove.

A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica, raccontando che l'estate scorsa ci avevano già fatto un pensierino Juventus e Atalanta e ancora adesso è seguito da questi due club. Il prezzo però è alto, il Napoli chiede almeno 25 milioni di euro e difficilmente aprirà all'ipotesi di prestito nel mercato di gennaio.