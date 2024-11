Sky DE - Galatasaray, complicato trattenere Osimhen: Mertens cercherà di convincerlo

Victor Osimhen resterà in Turchia? Nelle ultime ore il Galatasaray si sta muovendo concretamente per poter trattenere l'attaccante nigeriano arrivato in prestito dal Napoli, ma come riportato da Sky Sport DE il club turco sa benissimo che non sarà facile trovare un accordo con il club di De Laurentiis. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, a limitare però la trattativa è la clausola rescissoria: nel mercato invernale è di 81 milioni di euro, in estate scenderà fino a 75 milioni, cifra comunque proibitiva per il club di Istanbul.

Non sarà da trascurare nemmeno il contratto in scadenza tra 12 mesi, punto su cui vorrebbe spingere la squadra mercato del Galatasaray, ma tutto dipenderà anche dalle eventuali offerte che arriveranno (il Paris Saint-Germain potrebbe tornare all'attacco). A quanto pare un ruolo fondamentale nella trattativa potrebbe ricoprirlo Dries Mertens, l'ex Napoli è disposto a convincere il nigeriano a sposare il progetto del Gala. Operazione non semplice, ma vista la svalutazione del calciatore non è escluso che De Laurentiis possa accettare una proposta al ribasso.