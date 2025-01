Sky - Corvino a Milano per discutere di Dorgu con vari club: c'è anche il Napoli

Patrick Dorgu, giovane talento del Lecce, sta brillando in questa stagione di Serie A con 3 gol e 1 assist in 20 presenze. Dopo il debutto con la prima squadra nel luglio 2023, ha attirato l'attenzione di diversi top club, tra cui Napoli, Milan, Inter e Juventus. Il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, è a Milano per discutere potenziali trasferimenti, con un accordo previsto per luglio, a meno di offerte immediate da 40 milioni di euro.

Attualmente non ci sono offerte formali, ma il Manchester United ha mostrato interesse contattando l'agente del giocatore, che si trova a Milano per colloqui con le squadre interessate. Il Lecce valuta Dorgu tra 30 e 35 milioni, per un totale di circa 40 milioni con i bonus. A riportarlo è Sky Sport.