Sky - L'azzurrino Ambrosino in prestito: il Frosinone ora in vantaggio sul Bari

Il Napoli lavora al mercato, tra entrate e uscite. Da piazzare tanti giovani calciatori di rientro dai prestiti ma pronti a ripartire

Il Napoli lavora al mercato, tra entrate e uscite. Da piazzare tanti giovani calciatori di rientro dai prestiti ma pronti a ripartire per avere maggiore continuità. Come riferisce la redazione di Sky Sport, ad esempio, il Frosinone è in vantaggio sul Bari per il talento azzurro 2003 Giuseppe Ambrosino, ma i pugliesi continuano a trattare. Entrambe le squadre lavorano per un prestito secco per l'attaccante che s'è messo in mostra nell'ultima stagione con il Catanzaro.