Sky, Modugno: "Immagino il mercato del Napoli con questi quattro colpi"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte per le ultime sul mercato del Napoli e non solo

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte per le ultime sul mercato del Napoli e non solo: “Rafa Marin, poi Buongiorno, Spinazzola e Lukaku: questo sarà il mercato del Napoli? Sì, lo immagino così, il Napoli: con questi quattro.

Spinazzola a sinistra è un’opzione interessante, mentre per il centravanti Conte vuole Lukaku, ma servono le giuste condizioni: prima deve partire Osimhen, poi il Chelsea deve abbassare le pretese per il cartellino, perché 44 milioni per la sua età sono tanti. C'è la disponibilità forte di Lukaku a venire a Napoli però il ragazzo non può aspettare troppo: deve conoscere il suo futuro. Il Milan fa serio e ci sono possibilità estere, ma il richiamo Conte è una grande attrazione".