Sky - Niente scambio Osimhen-Lukaku, ma col Chelsea possibile operazione slegata

Nel corso di Sky Sport 24, è l’esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato del possibile erede di Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Sky Sport 24, è l’esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato del possibile erede di Osimhen: “L’identikit è quello di un giocatore simile a Lukaku, ma lo scambio Osimhen-Lukaku con il Chelsea non si farà. Se però il Napoli riuscirà a vendere Osimhen da qualche altra parte, siccome il Chelsea non punta a tenere Lukaku, un’operazione per il centravanti belga con il club inglese potrebbe essere messa in piedi”.