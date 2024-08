Sky - Non solo Lukaku: i soldi di Osimhen anche per Neres e McTominay

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo con Manna che è a Londra per chiudere le operazioni in entrata. Ad aggiornare la situazione è l'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, che parte da Gilmour per il quale Manna sta spingendo per convincere il Brighton ad accettare l'ultima offerta (forte il Napoli della volontà e dell'accordo col giocatore).

Per quanto riguarda Lukaku, si sta aspettando che il Chelsea apra definitivamente ai 30 milioni offerti dal Napoli, dopo i segnali positivi della giornata di mercoledì 14 agosto. Il Napoli però ha anche bloccato Neres, in attesa di decidere se prenderlo subito o una volta ceduto Osimhen con parte del ricavato dal nigeriano. Infine, Manna ha memorizzato le richieste del Manchester United per McTominay e la volontà del centrocampista scozzese: per la riuscita dell'operazione servono però 30 milioni che arriverebbero dalla cessione di Osimhen (a meno che Conte non consideri il suo acquisto una priorità). Tutti incastri che possono sbloccarsi a breve.