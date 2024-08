Sky - Non solo Neres, in arrivo anche Gilmour: ultimi dettagli sui bonus

vedi letture

Ore di lavoro frenetico per il ds Manna per sbloccare le tante operazioni portate avanti per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte in tempi anche rapidi. Non solo David Neres, che come vi abbiamo raccontato domenica potrebbe già essere in Italia, ma è ad un passo anche l'arrivo del centrocampista Billy Gilmour.

Il Napoli ha da tempo l'accordo totale con lo scozzese e - secondo Sky Sport - i club sono in una fase di discussione avanzata. In questo momento si stanno definendo i bonus con il Brighton che è molto rigiro sulle condizioni per dare l'ok definitivo alle operazioni e quindi procedere poi con le visite mediche e tutto il percorso prima degli annunci.