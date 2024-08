Neres domenica sarà in Italia! Napoli-Benfica, principio d'accordo: cifre e dettagli

vedi letture

Ci siamo, il Napoli ha ormai in pugno David Neres. Dopo quanto riferito da Sky Sport arrivano ulteriori conferme: senza l'ok del Chelsea a Lukaku, il club partenopeo intanto ha spostato la cifra su un altro giocatore offensivo, in attesa poi di definire la situazione di Osimhen. Per il brasiliano del Benfica è stato definito anche l'arrivo, previsto per domenica per poi svolgere le visite mediche lunedì. Lo scrivono gli esperti di mercato internazionale Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

Napoli e Benfica hanno già raggiunto un principio di accordo: serve l’ultimo via libera da parte del club portoghese sulle modalità di pagamento. Operazione s'è chiuso per una cifra leggermente inferiore ai 30 milioni di euro bonus compresi. Il giocatore, che da tempo ha l'accordo col Napoli, a questo punto resterà fuori anche per la seconda gara del Benfica per volare in Italia.