Sky - Nuovo allenatore, il Napoli ha scelto Italiano: da non escludere un tentativo per Conte

Vincenzo Italiano è l’allenatore scelto dal Napoli per il prossimo anno. Si tratta di un profilo che darebbe una continuità tecnica ad un progetto che va avanti da diversi anni. Da non escludere un tentativo da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per Antonio Conte. A riferirlo è Sky Sport.