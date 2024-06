Sky - Problemi per Zirkzee, il Milan insidia il Napoli per Dovbyk

Non solo Zirkzee per l'attacco del Milan. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, i rossoneri tengono aperte anche piste alternative

Non solo Zirkzee per l'attacco del Milan. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, i rossoneri tengono aperte anche piste alternative e una di queste porta a Artem Dovbyk. Arrivato al Girona dal Dnipro la scorsa estate, ha contribuito a un’incredibile qualificazione in Champions degli spagnoli a suon di gol. Il classe 1997 ha trovato 24 gol, oltre a 10 assist in 39 presenze.

La punta ucraina, che ha un contratto fino al 2028, ha visto aumentare a dismisura il proprio valore di mercato dopo l’arrivo in Liga dodici mesi fa per circa 7 milioni di euro. Tra l’entourage del giocatore e il club c’è però già un accordo di massima per un’uscita in caso di offerta vicina ai 40 milioni. Su di lui c’è sempre il Napoli, che considera l’attaccante allo stesso livello di Romelu Lukaku.