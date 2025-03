Sky - Rinnovo Meret alle battute finali: i dettagli dell'offerta azzurra

Il rinnovo di Alex Meret è ormai prossimo alla fumata bianca. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l’intesa con l’entourage dell’ex Udinese è alle battute finali e prevede un prolungamento di due anni con opzione per un’ulteriore stagione.

Ciononostante, il Napoli sarebbe ora sulle tracce anche di Vanja Milinkovic-Savic. Qualora quest'ultima operazione andasse in porto, il Napoli si troverebbe così con due “numeri 1” tra i pali, una situazione che garantirebbe massima competitività e alternative di livello in porta per la prossima annata.