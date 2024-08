The Athletic - Dall'Italia informazioni errate su McTominay: non c'è l'accordo col Napoli

Informazioni dall'Italia errate su Scott McTominay: non c'è l'accordo tra il Napoli e il centrocampista del Manchester United. Questa la smentita del portale The Athletic, che aggiorna così sulla trattativa condotta dal diesse Giovanni Manna per regalare ad Antonio Conte un importante rinforzo a centrocampo.

"Dopo aver effettuato quattro acquisti, l’attenzione dello United si è spostata sulle uscite, con le trattative che si intensificano sulla potenziale uscita di Scott McTominay. Il ds del Napoli Giovanni Manna si è recato in Inghilterra per incontri faccia a faccia su McTominay e si stanno facendo progressi, anche se le notizie in Italia sui termini personali concordati con il giocatore non sono corrette".